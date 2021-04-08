بالفيديو.. أول رد فعل لمحمد رمضان على تغريمه 6 ملايين!

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو على موقع "إنستغرام" أثار فيه جدل المتابعين، بعد الحكم عليه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر، أمس الأربعاء.

تلك الأزمة التي مر عليها سنتان تقريباً، حينما نشر رمضان مقطع فيديو يشارك فيه بقيادة الطائرة ما تسبب بضجة كبيرة قررت على إثرها وزارة الطيران المدني المصرية سحب رخصة الطيار أشرف أبو اليسر وإيقافه عن العمل مدى الحياة، ليخرج الأخير ويقاضي رمضان عبر أكثر من دعوى قضائية.

وكان أبو اليسر قد طالب بتعويض قيمته 25 مليون جنيه، قبل أن تقضي المحكمة بحصوله على 6 ملايين فقط.