البايرن يحطم سقف أحلام لايبزج!

برلين (د ب أ)

كان هناك شيء مشترك بين بايرن ميونيخ متصدر البوندسليجا ووصيفه لايبزج قبل المواجهة التي جمعت بينهما أمس «السبت»، كلاهما اعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر.

فوز لايبزج كان سيبقي الصراع مفتوحاً على اللقب بشكل كبير، ولكن النادي البافاري غادر ملعب ريد بول أرينا بفوز ثمين بهدف وثلاث نقاط غالية.

وبفضل الهدف الذي سجله ليون جوريتسكا، بات البايرن يتصدر جدول ترتيب «البوندسليجا» بفارق سبع نقاط عن لايبزج، مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، ليضع قدماً على منصة التتويج للموسم التاسع على التوالي.

وقال هانزي فليك مدرب البايرن «هدفنا الأكبر كان الفوز بالمباراة، كانت خطوة مهمة في الصراع على اللقب»، ولكن فليك حذر «مازال هناك سبع مباريات متبقية».

وفي غياب القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من إصابة في الركبة ألمت به خلال تواجده مع منتخب بلاده، وأيضاً غياب جيروم بواتينج والفونسو ديفيز، استغل البايرن عنصري الكفاءة وعقلية الفريق لحصد الفوز المهم على لايبزج.

وقال جوريتسكا «لقد تحدثنا بالفعل بشأن ذلك في بداية الموسم، بأن هناك مباريات لن تستطيع أن تضغط خلالها طوال 90 دقيقة، الأمر يرجع حينها إلى عقلية الفريق».

وفي الجانب الآخر فإن الحديث يدور حول سيطرة لايبزج على مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني، حيث كان الفريق هو الطرف الأقوى بكل تأكيد تحت قيادة مدربه جوليان ناجلسمان.

لكن لايبزج لم يستغل الفرص التي سنحت له من أجل الإبقاء على فرصته في منافسة بايرن على اللقب.

وقال مارسيل سابيتزر لاعب وسط لايبزج «أدينا بشكل جيد وسيطرنا، خاصة بعد نهاية الشوط الأول، بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، علينا أن نتقبل حقيقة أننا لم نستغل الفرصة التي لاحت لنا».

ومع تبقي 21 نقطة متاحة حتى نهاية الموسم، فإن فرصة لايبزج تبقى قائمة في المنافسة على اللقب، لكن بعد السقوط أمام البايرن يبدو أن الفريق سيركز حالياً على إنهاء الموسم في مركز الوصيف.

وقال ناجلسمان «نقدم موسماً جيداً علينا أن نبقي الوضع على ما هو عليه، حتى لو ضاعت الفرصة الأولى للمنافسة على اللقب».

وخرج لايبزج من دوري أبطال أوروبا، وتقتصر آماله في الموسم الحالي على لقب كأس ألمانيا.

أما بايرن فلديه مواجهتان غاية في الصعوبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في تكرار لسيناريو نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية عندما فاز بايرن باللقب على حساب منافسه الفرنسي.

وأوضح فليك «الأسابيع القليلة المقبلة حتى نهاية أبريل ستكون صعبة، نلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، لذا من المهم أن تأخذ نفساً عميقاً وتصفي ذهنك».



