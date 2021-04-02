أبوظبي.. المستقبل رقمي

أبوظبي تتنافس مع أكثر دول العالم تطوراً في مجال التكنولوجيا، ضمن خططها لريادة هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، فقد استطاعت أن تحوز مراتب متقدمة بين المراكز العشرة الأولى عالمياً في أكثر من مؤشر تكنولوجي وفق تقرير التنافسية الرقمية 2020، سواء في مجال الأمن السيبراني وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التطور التكنولوجي، أو تميزها في وضع الأطر التنظيمية الكفؤة لإدارة هذا القطاع، أو في مؤشرات عديدة أخرى.

مسيرة أبوظبي للتحول الإلكتروني تخطو بثبات نحو المستقبل، عبر تقديم خدمات رقمية فعّالة ومستدامة وآمنة، سواء في القطاع الخاص أو العام، حيث ساهم التطور التقني والتكنولوجي في الخدمات الحكومية في تحسين حياة أفراد المجتمع، وتسريع إنجاز المعاملات، مع إيجاد بنية تحتية رقمية فائقة التطور بالتوازي مع إعداد معايير نوعية للأمن الرقمي تتواكب مع المتغيرات وتستجيب للمستجدات بفعالية وسرعة وكفاءة.

إمارة أبوظبي تعمل من خلال استراتيجياتها على فتح آفاق مستقبلية جديدة في التكنولوجيا، عبر مبادرات لاحتضان الشركات الناشئة في التكنولوجيا، وتهيئة الظروف المناسبة للمبدعين وأصحاب المواهب، وتوفير بنية تحتية وبيئة تشريعية منافسة، وترسيخ ثقافة التميز في المجتمع، ما ساهم في تحقيقها نقلة نوعية وتصدرها كثيراً من المدن المتقدمة، وهي تعمل حالياً بتكامل وتعاون بين جميع مؤسساتها للانتقال، وبأسرع وقت ممكن، نحو المستقبل الرقمي.

«الاتحاد»