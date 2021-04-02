28 ميدالية تضع «جو جيتسو الإمارات» في صدارة «أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد أبطال الإمارات 28 ميدالية ملونة في اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي انطلقت صباح اليوم «الجمعة» بصالة «جو جيتسو - أرينا» في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من 52 دولة حول العالم، وتستمر نزالاتها حتى مساء غدٍ السبت لحصد جوائز مالية تقدر بـ 225 ألف دولار.

تقام البطولة وسط إجراءات احترازية مشددة تطبقها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بالتعاون مع اتحاد اللعبة وكافة الجهات المختصة بالدولة للحفاظ على اللاعبين، ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تطبيق نظام المنطقة المنعزلة «الفقاعة» على اللاعبين واللاعبات والمنظمين والحكام من داخل الدولة وخارجها، مع إخضاع الجميع للفحوص الطبية الدورية، وتعقيم كل المرافق والحافلات وأدوات التدريب التي يستخدمونها، وإلزام كل المتواجدين داخل الصالة بارتداء الأقنعة الطبية المعتمدة والقفازات، باستثناء اللاعبين واللاعبات على البساط أثناء النزال.

وتألق نجوم الجو جيتسو الإماراتي بإحراز 7 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية، وجاء الذهب عبر زايد الكثيري في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم، ومحمد العامري 77 كجم، وهيثم هناوي في فئة الأساتذة «1» لوزن 62 كجم، وراشد النقبي في فئة الأساتذة «2» لوزن 94 كجم، وخليفة أحمد في فئة الأساتذة لوزن تحت 120 كجم، وعبد الله المرزوقي 77 كجم أساتذة«2».

حضر المنافسات وتوج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، كما حضر طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى رامون ليموس مدرب المنتخب الإماراتي الوطني.

من جانبه، أكد محمد سالم الظاهري أن البطولة تمثل نجاحاً جديداً لاتحاد الجو جيتسو في تنظيم الأحداث الكبرى، والبطولات، ومناسبة للانتصار على جائحة «كورونا»، ولا سيما أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو نجحت في قيادة أسرة اللعبة حول العالم للتعافي من الجائحة، بعد أن نظمت جولة ميامي جراند سلام بأميركا خلال أغسطس الماضي، وجولة ريو دي جانيرو في نوفمبر، وجولة موسكو منتصف مارس 2021، فضلاً عن تنظيمها لأكثر من 80 بطولة أخرى حول العالم من جولات الدوري العالمي والبطولات الوطنية بمختلف القارات.

وقال: نهنئ لاعبينا المبدعين الذين حصدوا 28 ميدالية، ونبارك لهم هذا الإنجاز الذي يضعهم في صدارة الترتيب، مع ختام منافسات اليوم الأول، رغم أن النزالات كانت قوية للغاية، حيث تقتصر المشاركة بالبطولة على فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة رجال وسيدات فقط، وهي أعلى فئات وأكثرها خبرة وكفاءة في ممارسة اللعبة، كما أننا لا يجب أن ننسى وجود نخبة من اللاعبين المصنفين واللاعبات المصنفات في العالم بمختلف الفئات، وتعتبر هذه البطولة فرصة للاطمئنان على أبطالنا وبطلاتنا قبل انطلاق النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وتقدمت أكاديمية الوحدة للجو جيتسو ترتيب الأكاديميات والأندية المشاركة بعدما حققت 57000 نقطة، بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، وحلت أكاديمية «كوماندو جروب» ثانية برصيد 35400 نقطة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وأكاديمية «أيه أف أن تي» ثالثة برصيد 28200 نقطة بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات، و2 برونزيتين.

وأكد البرازيلي رامون ليموس المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن مستوى لاعبينا يدعو للتفاؤل، بعدما أظهروا كفاءة عالية تعكس استفادتهم من الفترات الماضية في التدريب، مشيراً إلى أن بطولتي أبوظبي جراند سلام وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تمثلان أهم اختبارين للاعبي المنتخب من مختلف الأندية والأكاديميات لقياس معدل تطورهم.

وعبر عن سعادته بدخول أندية الشارقة وبني ياس والظفرة على خط التنافس، مع العين والجزيرة والوحدة والأكاديميات المختلفة بالدولة على المراكز الأولى، لافتاً إلى أن قوة التنافس بين اللاعبين في مختلف الفئات تنعكس بالإيجاب على كافة المنتخبات الوطنية.

وقال ليموس: أتابع اللاعبين في البطولتين وباب المنتخب مفتوح دائماً للمجتهدين، وتعتمد الاستراتيجية الموضوعة من قبل الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي على تأهيل وتدريب أعداد كبيرة للمنتخبات بأكثر من فئة لمرحلة سنية واحدة، حتى تكون الخيارات كثيرة، والمنافسة حاضرة، والمستويات عالية.



