«أربطة الكاحل» تهدد بليند في «اليورو»

أمستردام (رويترز)

أصيب دالي بليند مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا بتمزق في أربطة الكاحل، وتحوم شكوك بشأن مشاركته في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام.

وتعرض بليند لإصابة في الكاحل والركبة في انتصار هولندا بتصفيات كأس العالم على جبل طارق يوم الثلاثاء.

وقال بليند في بيان «الخميس»: أظهرت الفحوص في المستشفى لحسن الحظ عدم حدوث مشكلة في الركبة، لكن حدث تمزق في الرباط الأمامي للكاحل الأيسر، وأعتقد أن موسمي انتهى بالفعل في أياكس لأني سأخضع لجراحة الأسبوع المقبل، ولو سارت الأمور على ما يرام خلال عملية إعادة التأهيل أتمنى اللحاق ببطولة أوروبا.

وأضاف اللاعب البالغ 31 عاماً، والذي ينافس فريقه للفوز بثلاثية الدوري والكأس والدوري الأوروبي هذا الموسم «أشعر بخيبة أمل كبيرة، نلعب كرة القدم من أجل الحصول على ألقاب كبرى، وهو ما سنفعله في الأشهر القليلة المقبلة، واستمتعت بموسم رائع مع أياكس حتى الآن،‭ ‬قبل أن ينتهي الموسم مبكراً، وبشكل مفاجئ بالنسبة لي».