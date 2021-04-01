«الأكاديمية» عضواً مسانداً في «الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمدت عمومية اتحاد الكرة الطائرة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات عضواً مسانداً في الاتحاد، فيما جرى إرجاء اعتماد وإجازة النظام الأساسي لوقت لاحق تعقد خلاله عمومية غير عادية، وذلك بعد اطلاع الأندية الأعضاء على مسودة النظام الأساسي وإبداء الملاحظات المطلوبة، قبل تحديد الموعد المرتقب لإجازة النظام، والذي تُبنى على قواعده إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم «الخميس» برئاسة يوسف الملا، وصادقت خلالها على محضر الاجتماع السابق، وتقارير اللجان والموازنة التقديرية، فيما جرى التأكيد على تعميم مسودة النظام الأساسي على الأندية الأعضاء، لإبداء الملاحظات قبل تحديد موعد العمومية غير العادية للاعتماد وتشكيل لجنة الانتخابات.

وأوضح الدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، أن الاجتماع الثاني لعمومية الاتحاد جاء حافلاً بمداخلات الأندية، والتي وصلت إلى نحو 6 مقترحات، ركزت بشكل عام على المسابقات ومسابقات المراحل السنية، وأضاف: قررت العمومية إحالة بعض المقترحات المقدمة من الأندية إلى لجنة الأحداث لمزيد من الدراسة الوافية وتقديم التوصيات.

وتضمنت أبرز مقترحات الأندية في العمومية، مطالبة الجزيرة والنصر بزيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في قائمة المباراة للفريق الأول، إلى 4 على أن يسمح لثلاثة لاعبين بالمشاركة، فيما تضمن المقترح الثاني المطالبة بالانتقال الحر للاعبين فوق الثلاثين عاماً.



