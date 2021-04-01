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الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة من لقاح «أسترازينيكا»
الخميس 1 ابريل 14:05
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تلقى الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، اليوم الخميس، أول جرعة من لقاح أسترازينيكا.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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