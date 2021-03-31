الحل بالحوار

أياً تكن الخلافات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، يمكن للحوار الجاد والبناء تذليلها، والتوصل إلى حل مقبول للجميع قاعدته التوافق أولاً وأخيراً.

الدول الثلاث لديها مخاوفها وتحفظاتها ومتطلباتها. لكن رغم تعثر محادثاتها مراراً، تؤمن بضرورة الاتفاق، وعدم التسبب بوقوع أي أضرار.

الإمارات، وانطلاقاً من اهتمامها البالغ وحرصها الشديد، تدعم استمرار الحوار الدبلوماسي والمفاوضات المثمرة بين الدول الثلاث لتجاوز أي خلافات، مؤكدة أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية للوصول إلى حل يؤمِّن الحقوق والأمن المائي للجميع.

والموقف العربي والإسلامي عموماً يدعم ويساند أي مساعٍ لإنهاء ملف سد النهضة تراعي مصالح كل الأطراف، مع تأكيد ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل وملزم في أقرب وقت ممكن.

لا حل يستعصي على الحوار، مهما تشعبت القضايا الخلافية. والدول التي تحكمها الجغرافيا لا تملك خياراً سوى الدبلوماسية طالما أن الهدف هو الاستقرار والتنمية. ومصر والسودان وإثيوبيا، قادرة بحكمة قادتها على تجاوز أي عراقيل، وحل الخلافات بطريقة سلمية، والمضي في طريق التعاون الذي يخدم مصالحها وشعوبها ويحقق الازدهار الدائم للمنطقة.

«الاتحاد»