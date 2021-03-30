المرأة والسلام

عامان على مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتمكين المرأة في السلام والأمن، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة رقم «1325».. مبادرة إماراتية نوعية استطاعت تأهيل 300 امرأة عربية وآسيوية وأفريقية في عمليات حفظ السلام، وترسيخها قوة فاعلة في مجال إحلال السلام، وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين.

وانطلاقاً من الدور الأممي الفاعل والمؤثر للإمارات التي تصدرت مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة عربية والثانية إقليمياً، وصاحبة القفزة القياسية عالمياً في المساواة بين الجنسين، تعزز «أم الإمارات» جهودها المحورية في كل ما يخص قضايا المرأة، محلياً وعربياً ودولياً، بإطلاق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية، تتضمن إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى تضييق فجوة التنمية بين النساء والرجال، وتوسيع دائرة مشاركة المرأة الرَّجُلَ في تحقيق السلام والرخاء والتقدم.

مبادرات وخطط تؤكد ريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، بدعم القيادة الرشيدة التي رسخت دور المرأة الإماراتية كشريك في المسيرة التنموية، ونموذج يحتذى به في الانخراط بالحياة العامة وصناعة القرار، وعنوان بارز في الإنجازات الوطنية، في الوقت الذي عملت فيه الدولة على دعم برامج ومبادرات هيئة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أفضل للمرأة في الإمارات والعالم.

«الاتحاد»