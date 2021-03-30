هل تتجه «أوبك+» لتمديد تخفيضات النفط حتى يونيو؟

عواصم (رويترز) قال مصدر مطلع أمس الاثنين، إن كبار منتجي النفط مستعدون لدعم تمديد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة أوبك وحلفاؤها حتى يونيو لتعزيز أسعار الخام وسط موجة إغلاق جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا.

ومع تحقيق أسعار النفط مكاسب مطردة في وقت سابق من العام، كان تحالف «أوبك+» يأمل في تخفيف تخفيضات الإنتاج.

لكن موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمنع تفش جديد للفيروس أدت لهبوط أسعار النفط من مستوياته المرتفعة هذا العام، وقالت أربعة مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن موجة الإغلاق الجديدة من المرجح أن تشجع التحالف على تمديد التخفيضات في مايو في اجتماعه يوم الخميس.

وتراجع اليوم خام برنت دولاراً إلى 63.98 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تهبط دولاراً إلى 63.98 دولار للبرميل.

وقال مصدر مطلع، إن السعودية حريصة على تمديد التخفيضات بعد مايو وحتى يونيو.

وأضاف المصدر «هم لا يرون أن الطلب قوياً بدرجة كافية حتى الآن ويريدون منع الأسعار من الهبوط».

وقال مصدر في قطاع النفط بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إن (أوبك+) لم تتخذ قراراً بعد، وإن المناقشات بشان السياسة لم تبدأ حتى الآن.

وبموجب القيود القائمة، فإن (أوبك)، بقيادة السعودية، والمنتجين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، يخفضون الإنتاج ما يزيد قليلاً عن سبعة ملايين برميل يومياً فضلاً عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يومياً من جانب السعودية.

وفي العام الماضي، اتفقت المجموعة على تخفيضات بلغت 9.7 مليون برميل يومياً أو نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي ولكنها قلصتها مع تعافي الطلب.

وفي اجتماع في الرابع من مارس، فاجأ تحالف «أوبك+» السوق بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغير يذكر. وجرى السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة طفيفة.

وقال مصدر مطلع على توجه روسيا يوم الاثنين، إن موسكو ستدعم تمديد التخفيضات مجدداً مع سعيها للحصول على زيادة محدودة نسبياً لإنتاجها.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال مستمر مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها قبل اجتماع بشأن تحديد سياسة إنتاج النفط يُعقد في أبريل.

ويجري تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 65 دولاراً للبرميل حاليا، وذلك بعدما تجاوزت 71 دولاراً للبرميل بعد وقت قصير من قرار «أوبك+».

وإلى جانب المخاوف من تأثير الجائحة على الطلب، فإن زيادة صادرات النفط الإيرانية تدعو أيضا للحذر. وعززت إيران الشحنات في الآونة الأخيرة على الرغم من العقوبات الأميركية.

وقالت «أوبك»، إن أمينها العام محمد باركيندو «شدد على ضرورة الاستمرار في توخي الحذر الشديد والانتباه لأوضاع السوق المتغيرة»، وذلك خلال اجتماع للجنة فنية اليوم.