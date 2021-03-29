«مربان» عالمي

الإمارات مركز عالمي للتداول في مجال الطاقة، مع وضع حجر الأساس لمؤشر قياسي جديد لأسواق النفط الخام.. خام «مربان» الذي ساهم على مدى أكثر من ستين عاماً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات، ها هو يعزز من رصيد إنجازاتها الاقتصادية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي، ويضعها في صدارة خريطة التنافسية العالمية، ويكفل التقدّم وتنمية الثروات الوطنية.

تداول عقود خام مربان الآجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، أطلقته «أدنوك» رسمياً ضمن مشاريعها ومبادراتها النوعية داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي وصفه بالقرار التاريخي، كونه ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل عبر خطط واستراتيجيات استباقية خدمة للوطن وأبنائه.

إطلاق التداول العالمي لخام دولة الإمارات «مربان»، يعكس مدى ثقة أسواق الطاقة العالمية بمواصفات منتجات «أدنوك» التي تسعى حثيثاً لتلبية الطلب المتزايد على هذا الخام، وتحديداً في الأسواق الآسيوية، ضمن خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030، بما يعزز مسيرة التنمية خلال الخمسين عاماً القادمة.

"الاتحاد"