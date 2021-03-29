بطل الصين لن يدافع عن لقبه بـ «الترخيص المرفوض»!

هونج كونج (رويترز)

لن يدافع جيانغسو عن لقب الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، عند انطلاق الموسم الجديد للبطولة، بعد أن رفض الاتحاد الصيني للعبة الشعبية منحه ترخيص المشاركة في البطولة.

وتوج جيانغسو بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، لكن مؤسسة سونينج مالكة النادي أعلنت وقف تمويلها للنادي في نهاية فبراير الماضي.

وكانت هناك آمال بتقدم مستثمر لشراء النادي، ومن ثم استمراره في الساحة الكروية المحلية والآسيوية.

ولكن ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم المحلي الجديد في الشهر المقبل تبخرت هذه الآمال، بعد أن رفضت سلطات الكرة الصينية منح النادي الترخيص المطلوب للمشاركة في البطولة المحلية في موسم 2021.