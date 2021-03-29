خبراء لـ«الاتحاد»: عمليات متوازية من التكريك والشد وراء تعويم سفينة قناة السويس

هتافات فرحة وعبارات شكر، سيطرت على المشهد في قناة السويس المصرية، بعد النجاح في بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر التي تواصل الهيئة إجراءها منذ الثلاثاء الماضي.

وأكد خبراء ومتخصصون في العلوم البحرية أن تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN في قناة السويس، تم من خلال عمليات متوازية من تكريك للرمال في الأجزاء الأمامية العالقة من السفينة ومعها عمليات شد وقطر بوساطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 % وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر، بدلاً من 4 أمتار.

اللواء بحري أح أحمد محمد الصادق حبيب، مدير الكلية البحرية الأسبق ورئيس هيئة موانئ بورسعيد الأسبق، أكد أن جهود هيئة قناة السويس نجحت بعد أيام من العمل المتواصل في تعويم السفينة البنمية مرة أخرى بصورة كبيرة، مضيفاً أن ذلك بفضل عمليات التكريك الكبيرة، مع قوة الشد من قبل 10 قاطرات عملاقة.

وأكد لـ «الاتحاد» أنه تم استغلال المد والجزر العالي، طبقاً لتوقيتات معينة محسوبة في جداول من قبل مهندسي قناة السويس، بالإضافة إلى أن عمليات التكريك نتج عنها إزالة كميات كبيرة من الرمال، تزامناً أيضاً مع تخفيض حمولة السفينة بسحب كميات من مياه الصابوره (مياه توضع في السفينة للمساعدة على اتزانها) والوقود تُقدر بـ 9 آلاف طن.

وذكر الصادق أن هناك عمليات جارية الآن لاستعادة توازن السفينة واستكمال تعويمها مرة أخرى لوجود ميل بسيط ثم تحريكها إلى منطقة البحيرات، موضحاً أيضاً أن الرفاصات لم تعمل حتى الآن.

وحسب بيان رسمي من هيئة قناة السويس، الاثنين، فإنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحاً ليصل إلى ٢ متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

وقال اللواء ربان نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال القوات البحرية أثناء حربي الاستنزاف المصرية وأكتوبر، إنه تمت الاستعانة بمجموعة متخصصة ومنتقاة من القوات البحرية المصرية، درسوا كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وكذلك اتزان السفينة، موضحاً أنه على مدار الأيام الماضية جرى العمل على التكريك بصورة دقيقة للغاية وليست عشوائية، لمواجهة أي عدم اتزان يمكن أن تتعرض له السفينة أو تأثير على هيكلها.

وأضاف لـ «الاتحاد»، أن تعويم السفينة جرى من خلال عمليات التكريك والشد على التوازي عبر قاطرات عملاقة، منها 9 مصرية وواحدة هولندية، مشيراً إلى أنه من المقرر تحريك السفينة إلى منطقة البحيرات، وإجراء عمليات فحص كاملة لها، ومعاينتها من وجود أي شروخ أو مشاكل بها قبل إبحارها لوجهتها النهائية.

وأكد الربان عبد الوهاب أن المعلومات الأولية تؤكد سلامة السفينة العملاقة وعدم وجود أي شروخ في الجزء الأمامي منها والذي كان غارزاً في الرمال، موضحاً أن ذلك لا يمنع إجراء عمليات فحص للسفينة قبل الإبحار، بعد استكمال عمليات التعويم بشكل كامل.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريباً وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني، مشيداً برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمناً جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.



