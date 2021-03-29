وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يجتمعون في بغداد اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في بغداد اليوم الاثنين لعقد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري.

وأشار الصحاف إلى أن آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان وستكون على مستوى وزراء الخارجية والتي ستمهد لاجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأكد أن التنسيق الثلاثي هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد أي طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة.

كان الكاظمي قد أعلن إرجاء القمة التي كان مقررا عقدها السبت مع السيسي وعبد الله الثاني على خلفية الحادث الأليم جراء تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية وأوقع قتلى وإصابات.