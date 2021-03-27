الصناعة.. المستدامة

الإمارات تعمل دائماً على تنمية مواردها، وتعزيز قدراتها الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة في السوق المحلي، وهو ما يجيب عن تساؤل مهم طرحه البعض حول أسباب اهتمام دولتنا بقطاع الصناعة، وتوسيع حجمه ونطاقه.

الاهتمام بالصناعة في الإمارات سيكون بمثابة الانطلاقة التنموية للخمسين سنة المقبلة، لإيمان القيادة بأهميتها كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ودورها الحيوي في الناتج المحلي للدولة.

لأن الصناعة ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية، والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، تحرص القيادة على إطلاق عشرات المبادرات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفر مزايا وتسهيلات تنافسية تسهم في ترسيخ موقع الدولة كمركز صناعي رائد إقليمياً وعالمياً، وتضع الإمارات ضمن قائمة الدول الصناعية الكبرى.

الإمارات، بما لديها من موارد، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، وتعمل بمنظومة مستدامة على توفير المقومات كافة لترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة لبناء منصة اقتصادية قوية ترتقي بجودة الحياة وتحقّق الرفاهية.

"الاتحاد"