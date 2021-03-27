«سيكريت أمبيش» يهدي ليبيا أول انتصار في كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

أثبت الجواد «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر بأنه على قدر الطموح، حين هزم الأقوياء في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق جودلفين مايل البالغ جائزته 750.000 دولار، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج إوشي، ليمنح ليبيا أول انتصار في أمسية كأس دبي العالمي.

ولم يترك «سيكريت أمبشن» الذي كان أول جواد يمتلكه ناصر عسكر، الفرصة لمنافسيه من البداية، حيث اتخذ موقعاً جيداً للمناورة بعد انطلاقته من البوابة (2)، وظل متحفزاً ومنتظراً الفرصة المناسبة للانطلاق، والتي جاءت في عمق المستقيم.

واندفع «سيكريت أمبشن» بقيادة فارسه المعتاد أوشي بقوة إلى المقدمة، وظل يبتعد عن منافسيه حتى الوصول إلى خط النهاية، متفوقاً بفارق 6 أطوال عن «جولدن جول» لديل بيرنان، وبإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 1:35:36 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أفانت جادري» لجلفنستين فارم، وبإشراف دي دلجادو، وقيادة لويس سيز.

وعبر ناصر عسكر مالك الحصان «سيكريت أمبشن» الفائز بالمركز الأول للشوط الثاني جودلفين مايل، عن سعادته بتحقيق المركز الأول، منوهاً إلى أنها لم تكن مفاجأة بالنسبة له قائلاً: «الفارس انطلق بشكل جيد، والحصان هو الآخر جيد للغاية، وسعادتي كبيرة بما تحقق في هذا الشوط الذي جاء مثيراً، لكن سيكريت أمبشن قدم سباقاً ممتازاً».

وأضاف:«المشاركة في كأس دبي العالمي طموح لأي مالك، وفي هذا السباق وحققت أكثر من الطموح، وعشقي للخيول مستمر، وأنا متابع لكل صغيرة وكبيرة بالنسبة للخيول، ولكنني لا أتدخل في عمل الفرسان».

وأهدى المدرب الفارس تاج أوشي فوز الجواد «سكريت امبشن» إلى روح الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال: الفقيد الراحل هو من أحضرني إلى دبي في العام 2000، وعن الجواد قال: يعتبر أول جواد امتلكه المالك ناصر عسكر، وهذا الفوز تتويج لجهود المدرب ساتيش سيمار وفريق العمل.

الشوط: الثاني

الفئة: جودلفين مايل للفئة الثانية

الجائزة: 750.000 دولار

برعاية: مدينة محمد بن راشد ديستركت 1

المسافة: 1600 متر

الأرضية: رملي

الفائز: سيكريت امبشن

المالك: ناصر عسكر

الفارس: تاج أوشي

المدرب: ساتيش سيمار

التوقيت: 1:35:36 دقيقة



