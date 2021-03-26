عبث وإرهاب

التصعيد الحوثي الإرهابي، بوابل صواريخه الباليستية وطائراته المسيّرة المفخخة الموجهة ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية، هو تأكيد لموقف الميليشيات من السلام ومن أي مبادرة عربية أو دولية تحقق الأمن والاستقرار للبلد الشقيق وشعبه الذي يعاني منذ سنوات، وآخرها خطة السلام في اليمن التي اقترحتها السعودية وحظيت بتأييد عربي ودولي ودعم أممي.

أي مراقب يدرك أن قرار الميليشيات تجاه أي مبادرة سياسية، مرتهنٌ لإيران، لتحقيق أجندتها التاريخية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، فما هي إلا ساعات على إبداء الميليشيات موقفاً مقبولاً نوعاً ما تجاه مبادرة السلام السعودية، حتى انهالت الصواريخ لتقف ضد أي تحرك لإنقاذ اليمن في مهده، وقبل أن يرى النور.

السعودية لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أراضيها، ووقف استهداف الميليشيات الإرهابية للشعب اليمني وللمدنيين في السعودية، في ظل عدم الاستجابة لمبادرة السلام الهادفة إلى إنهاء أزمة استمرت سنوات وتسببت في القتل والتدمير وموجات النزوح والنقص في الغذاء وانقطاع سبل الحياة عن سكان المدن التي يوجد فيها الانقلابيون.

صوت السلام أعلى من صواريخ وطائرات الحوثي الإرهابية، ولن يصمد هذا العبث أمام الإرادة الدولية في إنقاذ اليمن من براثن الميليشيات، ووقف تهديدها لإمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

«الاتحاد»