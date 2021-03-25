«قناة السويس»: 13 سفينة تصل بورسعيد تنتظر تعويم "السفينة الجانحة"

قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الخميس، إن قافلة من 13 سفينة وصلت من بورسعيد إلى القناة، لكنها تنتظر في البحيرات لحين تعويم السفينة الجانحة.

وأبطأ انخفاض المد أثناء الليل جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة طولها 400 متر وحمولتها 224 ألف طن أدى جنوحها إلى توقف مرور السفن في كلا الاتجاهين بقناة السويس وتسبب في أكبر ازدحام في حركة الشحن البحري في العالم.

وأضافت أن السفينة إيفر جيفن جنحت صباح الثلاثاء وهو ما «يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».