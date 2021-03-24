ديوان حاكم أم القيوين ينعى حمدان بن راشد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في بيان له اليوم: "لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البررة ورجلاً من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء".

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أنجال الفقيد وذويه وشعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد تقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين لمدة عشرة أيام وتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 م وتعطيل الدوائر المحلية بالإمارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غد الخميس 25 مارس 2021م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 م.



