الحكام ينعون حمدان بن راشد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

وقال بيان نشره الديوان، بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

ونظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.

كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم "الأربعاء"، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من غدٍ "الخميس" وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

حاكم عجمان

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له باذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

ينعي ديوان حاكم عجمان بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأنجال الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام ..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأنجال الفقيد وذويه وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان."إنا لله وإنا إليه راجعون".

حاكم الشارقة

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم الأربعاء 10 شعبان 1442 هجرية الموافق 24 مارس 2021 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021.

حاكم رأس الخيمة

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ببالغ الحزن والأسى اخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم..داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ..صدق الله العظيم".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعمل الوطني والإنساني قضاها سموه في خدمة وطنه وأمته في مختلف المحافل الدولية.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة لآل مكتوم الكرام ولشعب دولة الإمارات في فقيد الوطن سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

حاكم الفجيرة

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان: "بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" والى أبناء الفقيد، وعموم آل مكتوم الكرام، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد تقرر اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في امارة الفجيرة لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم.

حاكم أم القيوين

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له باذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

وقال الديوان في بيان له اليوم: "لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البرره ورجلا من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء".

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أنجال الفقيد وذوية وشعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد تقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين لمدة عشرة أيام وتنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 م وتعطيل الدوائر المحلية بالامارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غد الخميس 25 مارس 2021م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 م.