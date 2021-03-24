بالفيديو.. لحظة انهيار ثلجي في داغستان!

شهدت مشارف قرية تساخور في منطقة روتولسكي بجمهورية داغستان الروسية انهيارا ثلجيا أمس الثلاثاء.

وحسب ما ورد من وزارة النقل في الجمهورية "غطت الثلوج ثلاث سيارات لسكان قرية تساخور".

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية عدم وقوع إصابات جراء الحادث. وتوقفت المواصلات عن السير إلى تسع قرى جبلية ومركزين حدوديين.

من جهة أخرى، أكدت السلطات المحلية في مقاطعة مورمانسك بشمال روسيا نجاة الطفلة التي تم الإعلان عن مصرعها جراء انهيار ثلجي في الجبال.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة السياسة الإعلامية بمقاطعة مورمانسك قوله، إن "الطفلة على قيد الحياة، لكن رجال الإغاثة يقولون إن حالتها خطيرة".



