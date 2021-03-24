بالفيديو.. لحظات مرعبة لمذيعة خلال بث مباشر!

مرت مقدمة برنامج تلفزيوني معروف باسم Aceces Direct على شاشة قناة محلية في رومانيا، بلحظات رعب حقيقي خلال بث برنامج "أكسس مباشر".

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وهاجمت امرأة عارية المذيعة التلفزيونية الشهيرة ميريلا فيدا على الهواء مباشرة على قناة "أنتينا 1" الرومانية، ويظهر الفيديو الذي تم نشره على موقع "يوتيوب"، امرأة بدون ملابس تخترق الاستوديو عارية وتطالب المذيعة "بإعادة النقود".

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إلا أن عاملين بالاستوديو أدركوها وسيطروا عليها ومنعوها مما كانت تنويه، وفي الوقت الذي كانوا يتصلون فيه بالشرطة، كانت حاملة الحجر تصرخ، معلنة عن رغبتها بقتل مقدمة البرنامج.