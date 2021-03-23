طوق نجاة وحيد

إجماع عربي ودولي اصطف وراء دعم المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل. إلا أن هذه الوحدة الاستثنائية في الموقف لا تزال تصطدم بجبهة تعنت «الحوثيين» الرافضين لأي تسوية تنهي النزاع وترفع المعاناة عن الشعب.

المبادرة تضمنت بنوداً واضحة في وقف إطلاق نار شامل، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن الأغذية والمشتقات النفطية إلى الحديدة، عبر آلية لإيداع الضرائب والإيرادات، وإطلاق مفاوضات الحل السياسي بناء على مرجعيات المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216.

والإمارات في دعمها الكامل للمبادرة السعودية، والتزامها بدعم طموحات الشعب اليمني في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار، تحث المجتمع الدولي على تضافر الجهود لضمان التزام كافة الأطراف بهذه الفرصة الثمينة لوقف النار وتمهيد الطريق لحل سياسي دائم.

في المقابل، لم يتضمن رد «الحوثيين» في رفض المبادرة، إلى الآن، أي تبرير سوى الادعاء والكذب، مترافقاً مع النوايا السيئة بالمضي قدماً في اعتداءاتهم سواء في الداخل اليمني أم باتجاه المملكة الشقيقة.

لكن مع ذلك، تبقى المبادرة السعودية فعلياً، طوق النجاة الوحيد حالياً للخروج من الأزمة، ووقف نزف الدم والتوصل إلى حل شامل. والباب ليس مقفلاً أمام «الحوثيين» إذا اختاروا تحكيم العقل، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، ويداً للتنمية، بعيداً عن المحرضين الذين يستخدمونهم ذراعاً للإرهاب.

"الاتحاد"