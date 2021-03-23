«كورونا» يضرب من جديد الوسط الفني.. طارق الشناوي آخر المصابين

شهدت الساحة الفنية خلال الأيام الماضية إصابات عديدة بفيروس كورونا، آخرها الناقد الفني طارق الشناوي، الذي كشف إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ ساعات.

وقال طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إلى جميع الزملاء والأصدقاء.. بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد.. اعتذر مسبقًا عن كل ما اتفقت عليه.. وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة، دعواتي للجميع بالشفاء العاجل، ما أروع أن ندعو جميعا بالشفاء العاجل».