مصر تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحها المضاد لـ«كورونا»

كشف رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري محمد أحمد علي، عن آخر مستجدات التجارب على اللقاح الجديد، مؤكدًا أنهم ينتظرون موافقة هيئة الدواء المصرية، للمضي قدمًا في إجراء التجارب السريرية.

وقال علي، إنه تم الانتهاء من إعداد الملف العلمي الخاص باللقاح وتقديمه إلى هيئة الدواء المصرية، وننتظر موافقتها «في غضون أيام قليلة» لبدء المرحلة الثالثة من التجارب وهي التجارب الإكلينيكية على عدد من المتطوعين.

وأضاف مسؤول طبي أن مسؤولي هيئة الدواء المصرية لا يزالون يدرسون الملف العلمي الخاص باللقاح، لكنهم وافقوا على تصنيع الدفعة الأولى من جرعات اللقاح تحت اسم «كوفي فاكس»، وفقاً لموقع "سكاي نيوز".

ولفت رئيس الفريق الطبي إلى أنه من المقرر إجراء التجارب الإكلينيكية وفقًا للقواعد العلمية على عدد كبير من المتطوعين يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متطوع.

ويعكف الفريق البحثي منذ نحو 6 أشهر على إنتاج اللقاح المصري، وتم إجراء عدد من التجارب على الحيوانات، وكانت «مبشرة جدًا»، بحسب الدكتور محمد أحمد علي.