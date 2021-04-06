هوبلو تقدّم ساعة بيغ بانغ e بريميير ليغ

أعلنت شركة صناعة الساعات السويسرية هوبلو، الراعي الرسمي للتوقيت لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، عن نسخة محدودة الإصدار من ساعة بيغ بانغ e المتّصلة.

تفخر هوبلو بتقديم ساعة بيغ بانغ e بريميير ليغ التي تجسّد تطوراً جديداً في ساعة بيغ بانغ المتّصلة، مع تطبيق مخصّص وقرص جديد وحزام جديد، باللون الأرجواني، وهو اللون الرمزي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريكاردو غوادالوبي الرئيس التنفيذي لهوبلو

"في هذه الأوقات العصيبة، لا تزال كرة القدم تشكّل بالنسبة إلى عشاقها حول العالم مصدراً للبهجة التي تشتدّ الحاجة إليها. هوبلو تحبّ كرة القدم وتواصل شراكتها مع أهمّ المنافسات في مجال هذه الرياضة. إنّه لشرف لنا أن نقدّم ساعة هوبلو بيغ بانغ e بريميير ليغ، وهي ساعة متصلة صُممت لتقرب المشجعين الشغوفين باللعبة بشكل أكبر من الدوري الأكثر مشاهدة في العالم. هوبلو فخورة للغاية بتعاونها مع بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبمساهمتها في منح محبي الساعات ومحبي كرة القدم تجارب لا تُنسى".





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"بصفتي سفيراً لهوبلو منذ سنوات طويلة، يُمكنني القول إنّي فخور للغاية بارتدائي هذه الساعة المذهلة التي ستقرّب متابعي الدّوري أكثر من اللعبة. وأنا فخورٌ أكثر بالتعاون القائم بين هوبلو وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز – أفضل شركة صناعة ساعات في العالم وأفضل دوري لكرة القدم في العالم. إنّه ائتلاف مميّز فعلًا".

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"أنا من أشدّ المعجبين بأي شيء يجعل كرة القدم فوريّة أكثر ومثيرة للاهتمام بشكل أكبر، وبالتكنولوجيا التي تُضفي مزيداً من الحماسة على اللعبة. تُمثّل ساعة بيغ بانغ e بريميير ليغ تطوراً مُدهشاً بالنسبة إلى هوبلو وتغييراً جذرياً بالنسبة إلى مشجّعي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع أنحاء العالم. لقد حقّقت هوبلو إنجازًا مهماً".





تتمتّع الساعة، ذات الإصدار المحدود بـ٢٠٠ قطعة، بعلبة خفيفة من التيتانيوم الملمّع والمصقول. وهي تستند إلى تصميم ساعة هوبلو بيغ بانغ e المتّصلة التي أطلقت العام الماضي، مع عدد من المزايا الإضافيّة المصمّمة بما يُناسب تجربة مشجّعي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتوفّر حزام الساعة باللون الأرجواني المميّز لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قابل للتغيير بسرعة بفضل نظام وان-كليك المبتكر لتبديل الأحزمة. يُذكر بأنّ كلّ حزام مزوّد بقفل من السيراميك الأسود المسفوع مجهرياً. وعلى سبيل المثال، سيتمكّن مقتني الساعة من تغيير مظهرها بسهولة عبر الاختيار من بين ألوان الأحزمة المطاطية وأشكال القرص.

تعمل هذه الساعة بواسطة نظام ™Wear OS by Google، وتأتي مع تطبيق Hublot Loves Football Premier League الحصري، الذي سيتوفّر لاحقًا كذلك لمقتني ساعة هوبلو بيغ بانغ e المتصلة من خلال موقع hublot.com أو متجر التطبيقات Google Play.

يوفّر هذا للمستخدمين إشعارات متحركة لتنبيههم بشأن أوقات انطلاق مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (قبل ١٥ دقيقة من بدء المباراة)، والأهداف، وضربات الجزاء، والتبديلات، والبطاقات الصفراء والحمراء، والوقت بدل الضائع. وبالإمكان ضبط القرص بحيث يُظهر الوقت بالعرض الرقمي أو التناظري، وعند انطلاق أي مباراة، تتحوّل الساعة تلقائياً إلى "وضع المباريات".

هوبلو تقدّم ساعة بيغ بانغ e بريميير ليغ

كما سيُظهر التطبيق تشكيلات الفرق والقرارات المستندة إلى تقنيّة VAR. وعند إعلانه عن انتهاء إحدى المباريات، فإنّه سيبدأ عداً تنازلياً إلى المباراة التالية. وفي حال كانت ثمّة مباراتان في وقت واحد، سيتمكّن المستخدمون من الانتقال من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد ضغطة على الشاشة. وستزوّد هوبلو حكّام بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخة خاصة من الساعة، لن تكون متاحة تجاريًا. هذه النسخة مصنوعة من مادة مركّبة فائقة الخفة، وستكون أخفّ حتى من النسخة المصنوعة من السيراميك. كما ستكون مجهّزة بوظائف إضافيّة مخصصة للحكّام، بما في ذلك تقنيّة خطّ المرمى التي تُصدر إشارة للحكم عندما تعبر الكرة بأكملها خط المرمى.





تتوفر ساعات بيغ بانغ e بريميير ليغ في بوتيكات Hublot بالمراكز التجارية الآتية:

دبي مول، مول الإمارات، مارينا مول (أبوظبي)

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