أهدافنا واضحة

وفق نموذج حكومي مرن، تمضي الإمارات في تطوير برامجها ومبادراتها، لتحقيق هدفها الأهم لتعزيز جودة حياة شعبها والمقيمين على أرضها، وهو ما تترجمه دائماً القيادة إلى قرارات ومبادرات وسياسات وتشريعات، وضعت الدولة ضمن قائمة «الأفضل» في تقديم الخدمات.

بفضل هذا النهج الذي يستشرف المستقبل، والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي استطاعت أن تخلق فرصاً واعدة، حتى أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً لتطلعات الإنسانية جمعاء، وملتقى للأعمال، والسياحة، والعيش الكريم.

وباعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات جديدة في مقدمتها استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، وتأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، فإنه يؤكد مجدداً أن الإمارات على الطريق الصحيح لتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات، وزيادة تنافسية القطاع السياحي، عبر إجراءات تسابق الزمن، عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالقول، إن «التطوير مستمر والتغيير لن يتوقف، وأهدافنا واضحة.. وتتحقق».

أهداف الإمارات تتحقق بترسيخ مكانتها الاقتصادية والسياسية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون الأولى عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.

"الاتحاد"