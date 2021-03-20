هنّ الحياة

في يومها، وفي كل يوم، لن تفي أي كلمات الأمهات على امتداد العالم، والأم الإماراتية، حقهن، فلا شخص يشبههن في الوجود، فهن كل الإنسانية، وهن صانعات الأجيال وحاضنات بُناة المستقبل، ومربيات المبدعين والعلماء، وغارسات حب الوطن في نفوس النشء، فهن من علمننا ألّا نحيد عن حب دولتنا وعن ولائنا لقيادتنا الرشيدة، وألّا نفرط بذرّة من ترابها، ونعمل من أجل أن يكون وطننا في العلا.

ريادة في تمكين المرأة في الإمارات، طفلة وفتاة وشابة وأمّاً، عبر مبادرات قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتأمين منظومة أسرية تعليمية صحية اجتماعية للأم، حتى أضحت الأم الإماراتية عنواناً للتضحية والنجاح في كل مواقعها، سواء في الأسرة أو في مواقع العلم والعمل والمسؤولية، مدعومة باستراتيجيات متقدمة لدعم المرأة والطفل، وحماية حقوقهما وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

أزمة كورونا شكلت شاهداً حياً على معنى التضحية في نفوس الأمهات، فوقفن في خط الدفاع الأول لمكافحة الجائحة، وتخفيف تداعياتها على المجتمع، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي، أو الإداري، أو في الاهتمام بشؤون الأسرة من خلال تنفيذ التدابير لحماية أفرادها من الإصابة، والحد من انتقال العدوى في المجتمع.

الأم الإماراتية في صلب قيم وتقاليد وقوانين وتشريعات المجتمع، لتكون قادرة على التوفيق بين الأسرة ودورها في الحياة العامة، وهو ما حققته وبإنسانية لا حدود لها، فيدٌ تربي بها الأجيال ويدٌ أخرى تسهم في بناء الوطن... كل عام و«أمّ الإمارات» وجميع الأمهات في الإمارات والعالم بألف خير.

"الاتحاد"