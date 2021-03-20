اتحاد كلباء يعانق التاريخ بـ «النقطة 32»

فيصل النقبي (كلباء)

نجح اتحاد كلباء في حسم «الديربي» أمام خورفكان، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم «السبت»، على استاد كلباء، في افتتاح «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، ليكرر سيناريو فوزه بالنتيجة نفسها ذهاباً.

وقلب «النمور» الطاولة على «النسور» بـ«البدلاء»، رغم تقدم «الأخضر» بهدف البرازيلي دودو في نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح «البديلان» أحمد عامر وسلطان عادل، وخلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، في تسجيل هدفين منحا فريقهما نقاط المباراة.

وحقق «النمور» إنجازاً تاريخياً بتخطي حاجز «الثلاثين نقطة» للمرة الأولى في «الاحتراف»، ليصل اتحاد كلباء إلى «النقطة 32»، متجاوزاً رقمه موسم 1991 - 1992 عندما وصل وقتها إلى «النقطة 29»، وفشل النسور باستغلال الفرص العديدة لحسم المباراة، رغم التقدم بهدف دودو الذي سجل هدفه السادس في المسابقة وبقي الفريق عند نقاطه الـ21.