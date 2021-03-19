بالفيديو.. تعثر بايدن أثناء صعوده إلى الطائرة

تعثر الرئيس الأميركي جو بايد، اليوم الجمعة، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى مدينة أتلانتا في منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية.

وتعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة، ممسكا بيده اليمنى جانب السلم.

بعد ذلك ، أقلعت طائرة "اير فورس وان" من قاعدة "أندروز" العسكرية في ضاحية واشنطن دون تأخير.

لاحقا، أعلنت كارين جان-بيار المتحدثة باسم بايدن من الطائرة "إنه على ما يرام" دون أن توضح ما إذا كان طبيب قد عاينه على متن الطائرة.

وأصبح بايدن في 20 يناير في الـ78 من العمر، أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

سيمضي بايدن نهاره في مدينة أتلانتا للقاء ممثلين عن الأميركيين من أصول آسيوية، بعد حوادث إطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.