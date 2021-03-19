«دبي الدولي» يناقش سباقات الفروسية وأحكامها في الشريعة الإسلامية

دبي (وام)

تواصلت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية لليوم الثاني عن بُعد، تحت شعار «فروسية آمنة في زمن الجائحة».

وقدم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، محاضرة بعنوان «سباقات الفروسية وأحكامها في الشريعة الإسلامية»، حيث تناول الشيخ الشثري أحكام عقد السباقات الرياضية، وأحكام جميع أنواع المسابقات، مما يؤكد كمال الشريعةِ وشُمولها وصلاحيتها لكل زمانٍ ومكانٍ، ببيان أحكامها الغرَّاء في هذا المجال. وأكد الشيخ الشثري مكانة الخيل في الإسلام مشيراً إلى وجود سباقات الخيل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يمنع إذا كانت السباقات وفق أحكام الشريعة وبعيداً عن القمار والرهان.

ودعا الشثري جميع ملاك الخيل والعاملين والمهتمين بمجال الخيل احتساب الأجر من الله فيما يقومون به وفي إطعامهم للخيل، كذلك احتساب الأجر والثواب من الله عند إقامة المسابقات ووضع الجوائز، وأن يعاملوا الخيول بالرحمة واللطف والبعد عن التصرفات غير المحمودة، كما دعا أيضاً إلى أهمية إقامة دورات تدريبية لمنتسبي الفروسية، وذلك لتدريبهم على الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالتعامل مع الخيل لإبراز قيم الإسلام الحقيقية في هذا المجال.

وعن حكم الشرع في زكاة الخيل، أوضح معاليه أنه إن كانت الخيل معدة للبيع فتجب عليها الزكاة، لقول الله تعالى: يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فالمقصود أن الخيل إذا لم يكن من قصد مالكها بيعها فليس عليها زكاة على الصحيح، أما إذا كان يقصد بيعها فتجب الزكاة فيها ومقدار الزكاة بحسب قيمتها السوقية، فيقدر قيمتها في السوق ثم يخرج من هذه القيمة ربع العشر وهي 2%، كما ذكر أن الزكاة توجب من وقت نية مالك الخيل بيعها على أن تكمل سنة كاملة، أما إذا باعها قبل أن تكمل السنة من وقت نية البيع فليس عليها الزكاة، وفي إجابته عن بيع السائل المنوي للخيل، قال إن بيع السائل المنوي من المسائل المعاصرة، وأن الذي يراه في هذه المسألة هو جواز بيع السائل المنوي لأنه بيع معلوم معروف أصله معروف كيفية استعماله، وقد أشار إلى ذلك في كتابه شرح بلوغ المرام وذكر فيه الأدلة الدالة على جواز بيع السائل المنوي للخيل.

وتتواصل فعاليات المؤتمر غداً، حيث يشتمل اليوم الثالث على أربع جلسات، الأولى جلسة نقاشية بعنوان «مشاركة المرأة الخليجية في سباقات السرعة» والجلسة الثانية بعنوان «إرشادات عامة لمنتسبي الفروسية في ظل جائحة كوفيد 19» وتتناول الجلسة الثالثة موضوع «تأثير فيروس كورونا على الخيول... وأسئلة عامة من الفرسان والمدربين وملاك الخيول»، ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الأخيرة وتتناول موضوع «الطبيعة الفيزيولوجية للأفراس في فترة اللقاح والتحديات التي يواجهها ملاك الخيول في موسم الإنتاج».



