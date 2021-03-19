«تريك أم 7» بطل المرحلة الثانية لطواف المواطنين بسيح السلم

دبي (الاتحاد)

توج فريق «تريك أم 7» بصدارة سباق المرحلة الثانية من طواف الهواة للدراجين المواطنين، الذي جرى صباح اليوم لمسافة 80 كم بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي، بعد أن حسم دراجوه المراكز الثلاثة الأولى عبر عامر الدهماني صاحب المركز الأول وراشد البلوشي الثاني، وأحمد المري الثالث، خلال المرحلة التي شهدت مشاركة 76 دراجاً مثلوا 11 فريقاً مواطنًا، وبمعدل سرعة بلغ 41 كم في الساعة.

وفاز بقمصان التميز كل من أحمد المري صاحب أعلى نقاط بالقميصين الأخضر من فريق تريك أم 7، ومن نفس الفريق حصل الدراج راشد البلوشي على القميص الأصفر صاحب أفضل زمن، فيما فاز دراج فريق «الدراويش» علي عيسى بالقميص الأبيض المخصص لأنشط دراج أو الدراج المقاتل.

شهد منافسات المرحلة وتوج أبطالها منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ورافقه نايف جكه رئيس لجنة الحكام.

ويختتم الطواف اليوم بتنظيم المرحلة الثالثة على كورنيش أم القيوين القديم، من الساعة الثامنة صباحاً لمسافة 88 كم، وهي المرحلة الختامية للنسخة الأولى من طواف الهواة المواطنين، والتي ستشهد تتويج أبطال المرحلة وأبطال الطواف ككل.

يذكر أن النسخة الأولى من الطواف تشهد مشاركة 11 فريقًا من فرق النخبة من الدراجين الهواة المواطنين على مستوى الدولة، هم شرطة أبوظبي، شرطة دبي، الوثبة، أم القيوين، تريك أم 7، تورك، تريك UAE، الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، الدراويش، فريق بي أر، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأبوظبي.

وحددت اللجنة التنظيمية بالاتحاد المشرفة على تنظيم الطواف، عدد من الشروط المهمة للطواف، منها السماح للمشاركة فقط للدراجين الهواة من المواطنين ومن حاملي الجوازات وأصحاب المراسيم، كما حددت ألا يقل عدد المشاركين من كل فريق عن أربعة دراجين، ولا يزيد عن ثمانية.

من جانبه أشاد نايف جكه رئيس لجنة الحكام بنجاح المرحلة الثانية من الطواف، التي اتسمت بالندية والإثارة والحماس من جانب جميع المشاركين، وتوقع أن تشهد المرحلة النهائية اليوم مزيدًا من القوة والحماس، بغية اللحاق بمنصة التتويج النهائية للطواف، والحصول على أفضل ترتيب في ترتيب العام.