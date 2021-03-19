الاتهامات تلاحق الممثل أرمي هامز!

فُتِح تحقيق في تهم اغتصاب وجهت إلى الممثل الأميركي أرمي هامر بناءً على شكوى قدمتها شابة كان على علاقة بها، وفق ما أعلنت شرطة لوس أنجليس.

وأوضحت الفتاة البالغة 24 عاماً تفاصيل اتهاماتها طالبة الاكتفاء بذكر اسمها الأول إفّي، خلال مؤتمر صحافي افتراضي نظمته الخميس وكيلتها المحامية غلوريا ألريد.

وأكدت إفّي أنها تعرضت «للإيذاء العقلي والعاطفي والجنسي» خلال علاقتها المتقطعة التي دامت أربع سنوات مع الممثل.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها فتحت تحقيقاً في شأن أرمي هامر بعد شكوى قدمتها امرأة الشهر الفائت، من دون أن تؤكد أنها إفّي نفسها.

ونفى الممثل البالغ 34 عاماً هذه الاتهامات عبر وكيله المحامي أندرو بريتلر.

وقطعت الوكالة التي تتولى رعاية مصالح أرمي هامر العلاقات معه الشهر الفائت على إثر اتهامات الاعتداء الجنسي التي طاولته وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت وسائل إعلام متخصصة بأن هامر تنحى عن عدد من المشاريع، من بينها فيلم إلى جانب «شوتغن ويدينغ» مع جنيفر لوبيز.

وينتمي أرمي هامر إلى عائلة من رجال الأعمال الأثرياء، وبرز سينمائياً من خلال فيلمَي «ذي سوشل نتوورك»، و«كول مي باي يور نيم».