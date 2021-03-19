بالفيديو.. نجاح اختبار على صاروخ يعيد البشر إلى القمر!

عزت شركات معنية بالفضاء الجوي الفضل إلى إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في إجراء اختبار ناجح لمحركات على صاروخ من صنع شركة بوينج لبعثات أرتميس الفضائية التي تهدف إلى إعادة رواد فضاء أميركيين إلى القمر بحلول عام 2024، وذلك بعد أكثر من نصف قرن على آخر عملية سير على القمر.

وقامت ناسا بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي خلال تثبيته على برج في مركز ستينيس الفضائي في مسيسيبي.

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وهدرت محركات «آر إس 25» الأربعة لمدة ثماني دقائق كاملة مخصصة للاختبار وملأت المنطقة المحيطة والسماء بسحب من الدخان الأبيض. وبعد وقف المحركات، أمكن سماع موظفي ناسا وهم يصفقون على البث المباشر بالفيديو لوكالة الفضاء وأعلنت العديد من شركات الطيران تهنئتها لناسا على نجاحها في هذا الاختبار.

وكان اختبار سابق قد انتهى في يناير بعد حوالي دقيقة وهو أقل بكثير من الدقائق الأربع التي يحتاجها المهندسون تقريبا لجمع بيانات كافية.

ومن المتوقع الآن أن يتوجه نظام الإطلاق الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا من أجل دمجه مع مركبة الفضاء أوريون التابعة لشركة لوكهيد مارتن.

وتهدف ناسا إلى إرسال مركبة فضائية غير مأهولة للدوران حول القمر في نوفمبر وإعادة رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024 لكن برنامج نظام الإطلاق الفضائي متأخر بثلاث سنوات عن الجدول الزمني ويتطلب حوالي 3 مليارات دولار فوق الميزانية.