«المانشافت» يبحث عن ثغرة لاستدعاء «خماسي إنجلترا»

برلين (د ب أ)

يأمل يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، في مشاركة لاعبي منتخب «الماكينات» المحترفين بإنجلترا في لقاءات الفريق المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022، مع عدم وجود نية لنقل المباريات خارج ألمانيا.

وصرح أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني: على ضوء الوضع الحالي، لم يتمكنوا من اللعب في ألمانيا، وليس من المنطقي جعلهم يسافرون إلى هنا، لكننا نجري محادثات جيدة مع مكتب الصحة في مدينتي دوسلدورف ودويسبورج لاستضافة مباريات المنتخب الألماني القادمة بتصفيات المونديال«.

ويتعين على الوافدين من بريطانيا، بمن فيهم لاعبو كرة القدم، الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفقاً للبروتوكول الذي وضعته ألمانيا مؤخرا لاحتواء السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا.

ولكن بيرهوف أكد ثقته في إمكانية دعوة إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، وبيرند لينو لاعب أرسنال، وثلاثي تشيلسي تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وأنطونيو روديجر لمباراتي الفريق بتصفيات المونديال أمام آيسلندا ومقدونيا الشمالية اللتين تقامان بمدينة دويسبورج يومي 25 و31 مارس الحالي».

ومن المقرر أن تتخلل المباراتين لقاءً آخر للمنتخب الألماني مع مضيفه منتخب رومانيا في 28 من الشهر نفسه بتصفيات كأس العالم

2022.

ويستعد لوف لإعلان قائمة الفريق غداً الجمعة، فيما قال بيرهوف إنه من المتوقع أيضاً اتخاذ قرار بشأن اللاعبين الخمسة المحترفين بإنجلترا خلال يوم أو يومين على الأكثر.

واستبعد بيرهوف إمكانية نقل اللقائين إلى مكان آخر للاستعانة باللاعبين الخمسة، مثلما تم نقل مباريات دوري أبطال أوروبا بين فرق ألمانية وإنجليزية وكذلك أندية من جنسيات أخرى إلى العاصمة المجرية بودابست ومدن أخرى.

وأشار بيرهوف: قال المدربون إننا سنتبع القواعد، ولن نفكر في السفر للخارج لخوض مباراة دولية مقرر لها أن تقام في ألمانيا. إذا دعت الضرورة، سنلعب من دون اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وفي غضون ذلك، أعلنت النمسا أنها لن تضم لاعبيها المحترفين بألمانيا في لقاء الفريق مع نظيره الأسكتلندي بتصفيات المونديال يوم الخميس المقبل، فيما أعرب مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، عن تشككه في إمكانية السماح للاعب الإنجليزي جود بيلينجهام باللعب مع منتخب بلاده.

ونفى زورك التقارير التي أفادت بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر عدم استدعاء بيلينجهام، وقال«نتبادل الرؤى مع جميع الاتحادات وكذلك السلطات الصحية من أجل تفادي حدوث أي مشاكل».

ولكنه أشار أيضاً إلى أن احتمال الخضوع للحجر الصحي، سيقضي على إمكانية مشاركة بيلينجهام في مباريات دورتموند المهمة بالدوري الألماني ودور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يقبله النادي.



