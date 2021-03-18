عناصر سحرية تحسن حالتك المزاجية

مع استمرار جائحة كورونا وما يتبعها من إجراءات احترازية وقيود على التواصل والحركة، احتلت مناقشات الخبراء حول الصحة النفسية موقعا بارزاً نتيجة لارتفاع ملحوظ في مستويات التوتر والقلق والتي تم ربطها بعدة أسباب من بينها الجائحة وقيودها، فيما يتعلق البعض الآخر بآثار جانبية في جوانب الحياة اليومية الأخرى بالتبعية.

وشملت مناقشات الخبراء شقين هما انعكاسات الحالات النفسية للأشخاص على الآخرين، وإظهار تعاطفهم مع أنفسهم، مشيرين إلى أن نمط الحياة المحموم والمشحون للغاية في العامين المنصرمين يمكن أن يصيب الأشخاص بالتوتر والذي بدوره يمكن أن يتفاقم لحالات قلق وسرعة انفعال، بحسب ما نشرته India Express.

كما ينصح الخبراء بأنه يمكن للتغييرات الطفيفة في روتين الحياة اليومية والنظام الغذائي أن يحدث فرقاً كبيراً. وأوصى بروفيسور أوما نايدو، الحاصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، والمتخصص في تأثير النظام الغذائي على الصحة النفسية، بإجراء 6 تغييرات على النظام الغذائية للمساعدة على تحسين الحالة المزاجية وانضباط الحالة النفسية، هي:

1- فيتامين D

أثبتت بعض الدراسات أن نقص فيتامين D يؤدي لبعض المشكلات النفسية من بينها الاكتئاب. ويقول دكتور نايدو إن "نقص فيتامينD يرتبط أيضاً باضطرابات نفسية وعقلية متعددة، من بينها الفصام والتوتر والقلق".

2- أوميجا3

إن أحماض أوميجا-3 الدهنية مهمة للغاية. ويمكن الحصول على نسب جيدة من أوميجا-3 الدهنية عن طريق تناول الأسماك.

3- كركم

يلعب هذا المكون دوراً مهماً في شفاء المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر ومرض باركنسون وحتى التوتر. إن "الكركم غني بمركب الكركمين، الذي تمت دراسته بتوسع لعلاجه لمرض الزهايمر ولحالات الاكتئاب والتوتر، والذي ينصح الخبراء بتناول قليلاً من الفلفل الأسود معه لتحسين الامتصاص".

4- المحليات الصناعية

ينصح الخبراء بتجنب تناول المحليات الصناعية لأنها تمنع نقل ما يسمى بهرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين، مما يزيد من مستويات التوتر. وترتبط المحليات الصناعية بشكل كبير بالمشاكل العصبية والنفسية، وخاصة القلق. ويمكن أن تؤثر سلباً على التمثيل الغذائي وتغيير إنتاج الناقل العصبي".

5- تجنب الجلوتين

يوضح الخبراء أن صحة الأمعاء ترتبط بشكل مباشر بالصحة النفسية. يمكن أن يؤدي الجلوتين إلى الإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء ومشاكل نفسية وعصبية، من بينها التوتر والقلق.

6- حمية الكيتو

تعتمد نظام كيتو الغذائي على كربوهيدرات منخفضة ودهون عالية، وهي نفس العناصر التي أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون. ويوضح بروفيسور نايدو أن بعض الدراسات كشفت أن نظام كيتو الغذائي يمكن أن يكون مفيداً في علاج "مجموعة واسعة من الحالات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب والقلق".