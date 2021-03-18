«كوميدية» تجبر مسؤولاً كبيراً على الاستقالة!

تقدم مدير مراسم أولمبياد طوكيو هيروشي ساساكي رسميا باستقالته من منصبه، اليوم الخميس، بعد استخدامه لفظا «مهينا» بحق ممثلة كوميدية يابانية، حسبما ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وكشف تقرير أن ساساكي اقترح ظهور الممثلة الشهيرة ناعومي واتانابي في حفل افتتاح الأولمبياد «كخنزير»، ساخرا من وزنها.