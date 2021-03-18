القبض على مسلح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأميركي

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي أنه اعتقل رجلاً من سان أنطونيو بولاية تكساس قرب مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في واشنطن، وصودرت أسلحة في سيارته.

وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأميركيين ونوابهم أن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أوقفوا بول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي حيث مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأميركي.

وأشار إلى أن الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرآب وسط مدينة واشنطن.