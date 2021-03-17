«لا تشلّون هم».. منهج عمل

«لا تشلّون هم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم تكن فقط عبارة لشحذ الهمم في مواجهة أكبر أزمة صحية في القرن الحالي، وإنما شكلت منهج عمل، وتُرجمت لمبادرات وخطط وطنية، دعماً لجهود مختلف الفرق الوطنية في مكافحة الجائحة محلياً، ودافعاً لتشاركية عالمية من تمكين الكوادر الصحية في مختلف الدول على منع انتشار الفيروس.

عام مضى، جنى فيه المجتمع الإماراتي والعالمي نتائج هذا الجهد، فكانت الدولة في طليعة العالم بتصدر أعداد الفحوص، وتوفير التقنيات الجديدة لإجرائها وتوفيرها مجاناً لمختلف أفراد المجتمع، وإقامة المستشفيات الميدانية، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، وتأمين الغذاء والدواء، وضمان العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، ومساعدة ودعم القطاعات الاقتصادية على التعافي، بعد تسجيل أقل نسب في الإصابات والوفيات، وارتفاع حالات الشفاء.

عام مضى منذ أن بدأت الإمارات شراكتها للتوصل إلى مطعوم ذي فاعلية ونسبة تحصين عالية، ثم جاءت في مقدمة الدول بتأمين اللقاحات لأفراد المجتمع مجاناً، ووضعت نصب عينيها مهمة تطعيم 50% من السكان، وتمكنت من الإعلان، قبل الموعد المحدد، عن تطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان دولة الإمارات، و70.21 في المئة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي أرقام جعلتنا نتفوق حتى على أنفسنا.

«لا تشلّون هم» كانت محركاً لتجربة استثنائية في مواجهة الجائحة محلياً وعالمياً، وكان 2020 عاماً للإنجازات أيضاً في الفضاء والطاقة النووية السلمية، وترسيخ السلام، ومحطة مشرّفة ننطلق منها إلى مسيرتنا للخمسين عاماً المقبلة التي تبشر بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

«الاتحاد»