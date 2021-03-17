«سجايا» تطلق «بريد الكتب»

الشارقة (الاتحاد) - أطلقت مؤسسة سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مبادرتها المتماشية مع شهر القراءة تحت شعار «بريد الكتب»، بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الفتيات والتشجيع عليها، من خلال توفير تشكيلة واسعة ومجانية من أفضل الكتب ولضمان سلامة الجمهور يتم تعقيمها وتغليفها التزاماً بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ووضعها في صندوق «بريد الكتب» أمام مركز القرائن، وسيتم توزيع الصندوق في المراكز الأخرى على مدار العام.

كما أطلقت مبادرة «تحدي القراءة» للفتيات، الذي يشترط أن تتم قراءة 5 كتب خلال هذا الشهر، بهدف تشجيع الفتيات على قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مديرة سجايا فتيات الشارقة: «يتزامن إطلاق هذه المبادرات مع شهر القراءة الذي تحتفي به دولة الإمارات في كل عام، لتكون القراءة شرارة الإبداع لفتياتنا ونوراً لعقولهن»، راجية «أن ترسخ القراءة كقيمة مجتمعية وعادة يومية، تعزز وعي الجيل الصاعد بأهمية القراءة، ودورها في صقل الشخصية لمواجهة تحديات العصر».



