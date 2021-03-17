8 قتلى بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأميركية

قتل ثمانية أشخاص بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأميركية وجرى توقيف شاب يبلغ 21 عاما يشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم، وفق ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام، دون تأكيد وجود رابط بين الاعتداءات.

ونقل موقع "أتلانتا جورنال-كونستتيوشن" عن شرطة مقاطعة شيروكي أن أربعة اشخاص قتلوا بإطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، احدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وأعلن مكتب رئيس شرطة المقاطعة على موقع فيسبوك أن "المشتبه بإطلاقه النار قيد التوقيف".

من ناحية أخرى، أكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على أربع نساء مقتولات في مؤسستين للأعمال كشفت وسائل اعلام انهما مركزي "غولد مساج سبا" و"آروما ثيرابي سبا" للتدليك في مدينة اتلانتا.

وقالت إدارة الشرطة في بيان "فور وصولهم، عثر رجال الشرطة على ثلاث نساء متوفيات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة نارية".

وأضافت أنه خلال تواجدهم في مسرح الجريمة، أُبلغ رجال الشرطة عن حصول اطلاق نار في موقع محاذ في الشارع نفسه، وعند استجابتهم عثروا على امرأة رابعة بدا انها مقتولة بإطلاق النار عليها.

وذكرت شبكة "سي ان ان" نقلا عن الشرطة ان الضحايا الأربع في اتلانتا بدا أنهن آسيويات.

ووفق "اتلانتا جورنال-كونستتيوشن" فان المشتبه به شاب يبلغ 21 عاما وقد تم وضعه في الحجز.

وقال بيان صادر عن شرطة أتلانتا "يقوم المحققون حاليا بجمع المعلومات من مواقع الجرائم لتحديد ما حدث بالضبط ومحاولة الحصول على معلومات مؤكدة في ما يتعلق بالمشتبه به أو بهم".

وأضاف البيان أنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط بين إطلاق النار في أتلانتا ومقاطعة شيروكي، لكن يجري "النظر في هذا الاحتمال".