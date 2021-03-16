«خمسين» الطموح

ننطلق في مسيرة الخمسين، ونحن نعلي البنيان ونعلن الإنجاز تلو الآخر ونحقق الريادة عالمياً في مختلف القطاعات، لنروي للدنيا قصة وطن استطاع أن يكون في مقدمة دول العالم خلال عقود قليلة، نتيجة لقيم الاتحاد التي رسخها المؤسسون، ورؤية القيادة الرشيدة القائمة على بناء الإنسان والعمل والتنمية، وإرادة وتصميم شعب يقف خلف قيادته في دعم المسيرة بالعلم والإبداع والجهد لضمان مستقبل مشرق لدولتنا وأبنائنا.

عام 2021 «عام الخمسين»، كما أراده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتويجاً لخمسين عاماً من مسيرة تنموية نموذجية حفرت اسم الإمارات من ذهب على مؤشرات التنافسية العالمية، وأضحت دولتنا وطن السلام والتسامح والعطاء، وأخذت موقعها بين الأمم المتقدمة في قطاع الطاقة النووية السلمية وأبحرت في الفضاء.

عام 2021 «عام الخمسين»، كما يحتفي بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة فإنه يحث الجهود ويشحذ الهمم ويعلي الطموح نحو عقود خمسة مقبلة من التفوق والريادة، فنحن أهل الطموح واللامستحيل رغم شدة المنافسة وصعوبة التحديات، مستمدين العزم من قيادتنا، والقوة من شعبنا، وازدهار مسيرتنا من تنوع مجتمعنا وإيماننا بالخير والتعاون والاستقرار والسلام لدول العالم كافة.

يوبيلنا الذهبي يودّع خمسين عامرة، ويستقبل خمسين طموحة، عنوانها شباب الوطن الذي يمثل الأمل، وتشجيع الإبداع والابتكار، واحتضان المواهب والمبدعين، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحفيز الاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة والسياحة، وإشراك كل أفراد المجتمع في صناعة المستقبل وتحقيق أهدافنا المئوية.

«الاتحاد»