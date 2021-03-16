مبخوت.. مطاردة «الفهد» مستمرة!

مصطفى الديب (أبوظبي)

خرج الجزيرة بخمسة مكاسب من الفوز على الفجيرة، بعد مباراة عصيبة انتهت في الدقيقة الأخيرة من مجرياتها، وجاء المكسب الأول هو الاستمرار على الصدارة منفرداً دون منازع ليواصل المشاور نحو اللقب التاريخي الثالث لدوري الخليج العربي.

كما واصل «فخر أبوظبي» التحليق في صدارة أقوى هجوم بفارق كبير عن أقرب منافسيه بعد وصوله للهدف رقم 54، فيما يأتي شباب الأهلي والوصل في المركز الثاني بـ41 هدفاً.

أما ثالث مكاسب «الفخر»، فكانت في ابتعاد علي مبخوت بصدارة هدافي البطولة بتسجيله ثلاثية ووصوله للهدف 21 بفارق هدفين عن ليما لاعب الوصل الذي وصل إلى 19 هدفاً لتشتعل المنافسة على لقب الحذاء الذهبي، فيما ارتبط المكسب الرابع بمبخوت أيضاً حيث كسر الرقم القديم لفهد خميس هداف الدوري التاريخي قبل إضافة أهداف موسم 1990، حيث يمتلك خميس في جعبته 165 هدفاً، فيما وصل مبخوت إلى 167 هدفاً، ليؤكد أنه عازم على كسر الرقم الجديد الذي يفصله عنه ثمانية أهداف لضرب الرقم الكامل، فيما كان خليفة الحمادي وقدراته التهديفية بالرأس المكسب الخامس للجزيرة، حيث أظهر قدرات خاصة في اصطياد الكرة بالرأس داخل منطقة الجزاء.

وفي مقابل المكاسب الخمسة، التي حققها «فخر أبوظبي» من الفوز على الفجيرة، خسر رقماً وحيداً، بعد أن فقد لقب أقوى خط دفاع مع بني ياس باستقبال هدفين جديدين، ليصل عدد الأهداف التي دخلت مرمى متصدر دوري الخليج العربي إلى 21 هدفاً، بمعدل هدف واحد في كل مباراة بعد خوض 21 مباراة في البطولة.