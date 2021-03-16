أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.
ونشرت الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط».
وأضافت «التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية».
#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 16, 2021