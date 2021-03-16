«كورونا» يضرب مجدداً الوسط الفني في مصر!

أعلنت الفنانة المصرية مريم منيب نجلة المطرب الراحل عامر منيب عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر «إنستجرام».

وقالت مريم منيب «إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا».

تجدر الإشارة إلى أن مريم قامت بإعادة طرح أغنية «عامل إيه في حياتك» فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها، ولاقت الأغنية التى طرحتها مريم فى ذكرى وفاة والدها، نجاحا كبيرا والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.