طفولة مثالية

15 مارس، يوم سنوي مخصص للطفل الإماراتي، ينبع من قيم نشأ عليها مجتمعنا، ومبادئ أقام عليها المؤسسون الأوائل دولتنا، وإيمان القيادة الرشيدة بأن ضمان مستقبل الوطن وازدهاره يتجسد في بناء الإنسان، من بداية حياته كطفل يعيش وسط أسرة مثالية ترعاه، وخدمات تعليمية وصحية مميزة، وقوانين تحمي حقوقه وتفتح أمامه طرق الإبداع.

رعاية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للأسرة والمرأة والطفل، نقلت هذه الشريحة المجتمعية من الرعاية إلى مرحلة التمكين إلى الشراكة في بناء المستقبل، وأثمرت هذه المرحلة عن الطاقات الشبابية الوطنية البارزة في قطاعات عديدة والتي جاءت حصيلة منظومة من الاهتمام بالإنسان الإماراتي منذ سنوات عمره الأولى.

تشريعات وقوانين الدولة وفرت الحماية القصوى للطفل بما يتماشى مع قيمنا والمواثيق الدولية، ولا تقتصر تلك التشريعات على حمايته من الإساءة، بل تحمي حقه بتوفير ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية ملائمة للمعيشة، وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين وأصحاب الهمم، ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة بناء الوطن.

الإمارات من الدول المتميزة دولياً في مستوى الرعاية المقدمة للطفل، وظهر ذلك جلياً في تأمين أفضل الظروف لحماية الأطفال خلال الجائحة عبر ضمان حقهم في استمرار تلقي التعليم، والرعاية، وقضاء أوقات الفراغ بأفضل شكل، كما امتد اهتمام الإمارات بالطفولة إلى مختلف الدول خاصة خلال أوقات الأزمات والكوارث عبر مساعداتها الإنسانية انطلاقاً من إيمانها بأهمية تعزيز منظومة الحماية للطفل أينما وجد في العالم.

"الاتحاد"