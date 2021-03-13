أجيال المستقبل

إلهام جيل الشباب من أبناء الوطن، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم لتقديم تصورات استثنائية للمحافظة على مكتسبات الوطن، ودفع عجلة التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، أهداف رئيسة لمجلس «محمد بن زايد لأجيال المستقبل» الذي تنطلق اليوم فعاليات دورته الثالثة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الحدث الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، ويشارك فيه نخبة من قادة وصناع القرار، يرفع شعار «واقع جديد، آفاق جديدة»، ويؤكد حرص القيادة على الاستثمار في قدرات الشباب بوصفهم ركيزة التنمية المستدامة، ويوفر للجيل الجديد فرصاً للتواصل المباشر مع نخبة من المسؤولين والخبراء العالميين لاكتساب الخبرات التي تسهم في تأهيل وإعداد جيل من قادة المستقبل.

ولأن دورة هذا العام تأتي في ظل عالم متغير، وواقع جديد فرضه «كوفيد- 19»، وضع الشباب في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، يستقطب المجلس أكثر من 13 ألف شاب، ويكشف عن نتائج دراسة تعتبر الأولى من نوعها لمعرفة رؤى الشباب الإماراتي حول أجندة الدولة في الخمسين عاماً القادمة.

المجلس الذي تأسس عام 2017 ليكون جسراً يربط الشباب بقادة الإمارات ويعزز مشاركتهم في مناقشة مستقبل الوطن، يؤدي مهمته الوطنية على الوجه الأكمل عبر تحفيز المواهب والطاقات الشابة على المضي في تقديم أفضل ما لديها من إبداعات، وابتكارات تدعم التنمية في مجتمعاتنا.

"الاتحاد"