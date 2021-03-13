جواهر القاسمي تعتمد الخطة الاستراتيجية لـ «الشارقة لرياضة المرأة»



علي معالي (الشارقة)

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تتضمن العديد من الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها منها: خدمة القطاع الرياضي، وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام، والإمارة بشكل خاص، مع إبراز دور المرأة الإماراتية رياضياً في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية، وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

وفي هذا السياق، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: لمسنا خلال السنوات الماضية تطوراً مبهراً في إشراك المرأة في المجال الرياضي، وتعزيز حضورها فيه محلياً وإقليمياً، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لها بصمة واضحة في جهود دعم رياضة المرأة بالإمارة، ضمن استراتيجية واضحة وخطط دقيقة، لمسنا منها استثماراً مدروساً في مواهب فتياتنا ونسائنا، اللاتي شرَّفنَ إمارة الشارقة والدولة في جميع المحافل.

وتهدف المؤسسة في المرحلة المقبلة إلى استمرار استراتيجيتها التي تواكب تطور القطاع الرياضي، لتكون لَبِنة تُبنى عليها منجزات جديدة نحتفي بها، فالقطاع الرياضي هو أحد أهم القطاعات المجتمعية والحياتية، التي تعتمد عليها الصحة، وبناء المهارات الجسدية والعقلية عند الفرد والمجتمع.

وتسعى المؤسسة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة، مع تنشئة أجيال جديدة مؤهلة من القيادات النسائية في المجال الرياضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.

ووضعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة العديد من الاختصاصات للفترة المقبلة، من أبرزها تأهيل القيادات الرياضية، وصقلها مع استقطاب الكوادر في كافة المجالات لدعم التنافس، ووضع إطار عمل فعال شامل لرياضة المرأة، يتماشى مع توجيهات الدولة والإمارة والتوجيهات العالمية، وكذلك تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي معاً، وتهتم الاختصاصات الجديدة بالعمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية، التي يمكن أن تشارك بها المرأة، مع وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية من أجل تطوير البرامج.

من جانبها، أبدت ندى النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تفاؤلها بالفترة المقبلة من نشاط رياضة المرأة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والرؤية الثاقبة في كيفية استغلال طاقات وقدرات الفتاة الإماراتية.

وقالت: هدفنا تنشئة وترسيخ وتمكين الفتاة والمرأة الإماراتية خلال السنوات المقبلة، في ظل التطور الكبير الذي نشهده في جميع المجالات، وهو أمر يدعو إلى الفخر بقدرة المرأة الإماراتية على الانطلاق نحو آفاق واسعة في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية.



