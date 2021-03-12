الإغاثة تنموياًً

توفير المساكن والمستشفيات والمدارس، وإقامة مختلف المشاريع التنموية، لتحقيق الاستقرار للنازحين في إقليم بالي بإثيوبيا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، للمساعدة في إنهاء معاناة آلاف النازحين وإعادة انخراطهم في المجتمع والحياة العامة، يترجم العلاقات الوثيقة بين الإمارات وإثيوبيا، ويعكس سرعة استجابة الدولة للأزمات في مختلف مناطق العالم.

هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنسانية للإمارات، عملت بشكل حثيث لتوفير المشاريع الحيوية للنازحين، في استجابة سريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتحرك لاحتواء هذه الأزمة الإنسانية في إثيوبيا الصديقة، ومتابعة دائمة لسير هذه المشاريع من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة.

مشاريع «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية للهيئة، في إقليم بالي، تتضمن إنشاء 1600 منزل بمرافقها الصحية والتعليمية لإيواء آلاف النازحين، إلى جانب إقامة المؤسسات التعليمية والصحية، والتي يتوقع الانتهاء منها قريباً، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 90%.

المساعدات الإماراتية تنتهج مفهوم التنمية في مشاريعها الإنسانية المنفذة في كثير من الدول، بوصفها في صدارة الدول المانحة، خاصة عندما ترتبط هذه المشاريع بفئات اللاجئين والنازحين، وذلك بهدف ضمان استدامة الخدمات المقدمة لهذه لفئات المحتاجة والمهمشة، والأضعف اجتماعياً، ولتنعم الأسر التي عانت من الويلات بالاستقرار والحياة الكريمة.

«الاتحاد»