ندى النقبي: الرياضية الإماراتية تعيش أزهى عصورها

علي معالي (الشارقة)

أكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة على الاهتمام الكبير الذي تلقاه الرياضية الإماراتية والمستقبل الواعد أمام لاعبات المستقبل في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، جاء ذلك أثناء استقبالها وفد من المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالرحمن الياسي.

وناقش أعضاء المجلس الاستشاري الكثير من الأمور الخاصة بالقطاع الذي يعمل في مؤسسة الشارقة تأكيدا على روح التعاون والعمل والنظام القائم، بما يخدم هذا القطاع داخل النادي.

وقامت ندى عسكر النقبي خلال الجلسة بشرح الكثير من التفاصيل بما يساهم في إنجاح عمل القطاعين الرياضي والإداري وتهيئة الأجواء بما يخدم الرياضة من كافة القطاعات سواء لاعبات أو مدربات أو إداريات، وأوضحت أن دور مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لا يكون فقط بين جدران النادي، بل يتعدي ذلك إلى الحياة الدراسية والتعليمية لعدد كبير من اللاعبات.

وتطرقت ندى عسكر النقبي إلى برنامج رائدات المستقبل وهو دبلوم مدته 6 أشهر يضم أعمار من سن 21 إلى 35 سنة، وتم توظيف خريجي هذا البرنامج بالمؤسسة واثمر عن نجاحات كبيرة.

وأكدت ندى عسكر النقبي على التحديات التي تواجهها المؤسسة ومنها تغيير ثقافة المجتمع قائلة: «نسعى إلى أن تكون نظرة المجتمع إلى رياضة المرأة مختلفة، نعيش أزهى عصور الدعم للرياضية الإماراتية وما نراه حاليا في ظل أزمة كورونا أظهر الكثير من التغيير في نمط الحياة، وأصبح التدريب (عن بُعد) لا يشمل الرياضي فقط، بل الأسرة أيضا، وهي وسيلة مناسبة للغاية في ظل الوضع الراهن، وعلينا أن نبني مستقبلا على كيفية الاستفادة من هذه الأنماط بما يخدم الرياضة بشكل عام، والسيدات بشكل خاص».